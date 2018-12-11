Журналист опубликовал мем с Иисусом и угодил под арест

Журналист Мохаммед аль-Вакил (Mohammed al-Wakeel) арестован властями Иордании за публикацию отредактированной картины «Тайная вечеря». Ему и его коллеге грозит тюремный срок, сообщает Daily Mail.

Сотрудники новостного сайта Al Wakeel News опубликовали на портале измененное в фотошопе изображение картины Леонардо да Винчи. Они добавили на нее известного турецкого повара Нусрета Гекче по прозвищу Salt Bae. Знаменитый манерой посыпания солью кулинар якобы приправляет хлеб перед Иисусом Христом.

Измененная картина вызвала полемику в социальных сетях. Иорданская полиция сочла изображение оскорбительным для христиан. Аль-Вакил был вынужден принести извинения и удалить снимок с сайта. Он объяснил, что публикация была ошибкой редактора-стажера.

Издатель Al Wakeel News был вызван на допрос в местное подразделение по борьбе с киберпреступлениями. Двух сотрудников портала арестовали по обвинению в разжигании межрелигиозной розни. Им грозит тюремный срок от полугода до шести лет.

Ранее интернет-пользователи раскритиковали президента Венесуэлы Николаса Мадуро, который посетил ресторан Нусрета Гекче. Они обвинили лидера в расточительности.

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