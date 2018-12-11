Огненный шар в телестудии испугал ведущего и сорвал прямой эфир

В студии одного из пакистанских телеканалов внезапно появился огненный шар, испугавший ведущего. Видеозапись эфира опубликовала в Twitter журналистка Наила Инаят (Naila Inayat). Инцидент произошел в начале декабря, однако СМИ обратили на него внимание лишь сейчас.

Огненный шар прервал интервью со спикером, который обсуждал проблемы экстремизма. Внезапно в студии раздался хлопок, и на ведущего упал пылающий объект. Тот испугался и вышел из кадра.

На видео заметно, что сразу после громкого звука, похожего на взрыв или выстрел, другой сотрудник канала отбежал в сторону. «Что произошло с ведущим?» — подписала пост Инаят.

Многие зрители принялись гадать, что могло произойти в студии. Поведение ведущего стало поводом для многочисленных шуток.

«Я только слышал фразу "Штаны в огне"! Теперь я ее еще и видел», — саркастически заметил пользователь Хосе Пулиампатта (Jose Puliampatta). «Может, у него день рождения?» — пошутил юзер Асгар Хан (Asghar Khan).

Еще один комментатор предположил, что ведущий просто подхватил «горячую» тему обсуждения. Другой заметил, что подобные неожиданности — «плюс» работы в Пакистане.

Издание news.com.au сообщает, что случай в эфире телеканала до сих пор не расследован. Откуда взялся пылающий объект и чем он был на самом деле, неизвестно.

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