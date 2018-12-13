Участвовавшую в драках на НТВ украинскую журналистку выдворили из России

Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко) признали виновной в нарушении правил пребывания в России. Как сообщает «Интерфакс», суд принял решение о депортации Вищур и наложил на нее штраф.

Решение вынес столичный Преображенский суд. Пресс-секретарь суда Александра Савельева сообщила, что Вищур будет оштрафована на пять тысяч рублей.

Суд заключил, что гражданка Украины нарушила статью 18.8 Кодекса об административных правонарушениях. В ней оговариваются нарушения правил въезда в Россию и пребывания в стране. Вищур незаконно проживала в России с середины 2016 года.

После того как решение суда вступит в силу, журналистку выдворят на территорию Украины. Сейчас Вищур находится в спецприемнике.

По закону решение суда может быть обжаловано в течение 10 суток. Несмотря на то что заседание прошло 10 декабря, Вищур на него пока никак не отреагировала.

Вищур (Бойко) неоднократно выступала в различных телевизионных ток-шоу. К примеру, она стала гостьей программы «На самом деле», где предположила, что вместо депутата Вороненкова был убит его двойник, а сам политик скрылся от кредиторов. До этого она ввязалась в драку в студии программы «Место встречи» на НТВ.

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