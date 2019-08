Звезда реалити-шоу похвасталась огромным состоянием и невероятным запасом трусов

Звезда британских реалити-шоу Джемма Коллинз (Gemma Collins) похвасталась огромным денежным состоянием, которое позволило ей каждый день надевать новую пару трусов и переехать в шикарный лондонский район Найтсбридж. Ее слова приводит The Sun.

Коллинз заявила, что стала мультимиллионершей после того, как ее завалили прибыльными телевизионными предложениями. В настоящее время она оценивает свое состояние в пять миллионов фунтов (почти 400 миллионов рублей).

38-летняя звезда заявила, что богатство стало для нее спасательным жилетом от всех злопыхателей в сети. «Я не замечаю троллей, потому что мой банковский счет растет, растет, растет и растет — они могут троллить меня, сколько хотят», — отрезала она.

Коллинз занята выбором недвижимости в Найтсбридже и подбором мебели для нового дома. Объехав весь мир, она планирует обустроить дом в западном Лондоне, неподалеку от места жительства принца Уильма и его жены Кейт. Она видит в этом изменении своего места жительства своевременное напоминание троллям о том, как хорошо продвигается ее карьера.

Знаменитость отметила, что навсегда останется девушкой из глубинки, но теперь она изменила свою жизнь настолько, что ее новый статус всем заметен. «Послушайте, у меня нет времени смотреть на троллинг, потому что я так занята работой», — заявила она. Звезда реалити считает себя первым человеком, «сломавшим» принцип интернет-травли, потому что, по ее словам, она неуязвима от всех высказываний в свой адрес.

Коллинз была участницей передач The Only Way Is Essex (про жителей Эссекса, пригорода Лондона), Big Brother («Большой брат»), Dancing on Ice («Танцы на льду»). Позднее у нее появилось собственное шоу Gemma Collins: Diva Forever на женском телеканале ITVBe.

