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Раскрыт источник многомиллионного состояния известной телеведущей

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Состояние известной британской телеведущей Кристин Лэмпард (Christine Lampard) оценили в шесть миллионов фунтов стерлингов (7,2 миллиона долларов или почти полмиллиарда рублей). Об этом сообщает издание Express.

Популярная ведущая заработала этот капитал благодаря совмещению множества контрактов на телевидении. Она начала свой карьерный путь в 1990-х, успев посотрудничать с «Би-би-си», ITV и UKTV.

Отмечается, что при переходе на ITV она получила контракт, оценивающийся в четыре миллиона фунтов. Ранее «Би-би-си» предложила Лэмпард миллион за отказ от смены работы, однако она предпочла сотрудничество с ITV.

40-летняя Лэмпард прославилась как ведущая передач The One Show, Daybreak, Sky High, Dancing on Ice, This Morning, Off The Beaten Track, Wild Ireland и других. Она замужем за главным тренером футбольного клуба «Челси» Фрэнком Лэмпардом, в 2018 году у них родилась дочь. В семье также воспитываются две дочери Фрэнка от первого брака.

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