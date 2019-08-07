Телеведущий посоветовал полным людям умирать для сохранения бюджета

Ведущий «Би-би-си» Майкл Бюерк (Michael Buerk) заявил, что власти не должны помогать людям с лишним весом и лучше дать им умереть, чтобы сохранить деньги национальной службы здравоохранения, сообщает Sky News.

По его словам, ожирение не должно считаться заболеванием, сейчас же многие обращаются за лечением. «Вы толстые, потому что вы слишком много едите», — заключил Бюерк.

Он отметил, что страдающие ожирением люди пойдут на «самоотверженную жертву», если умрут раньше, так как, по его мнению, таким образом страна избежит перенаселенности.

Бюерк добавил, что у каждого человека «есть свобода делать неправильный выбор» и что необязательно долголетие является главной целью в жизни. По словам ведущего, полные люди «слабы, а не больны».

По данным национальной службы здравоохранения Англии, почти каждый третий взрослый и каждый пятый ребенок до 11 лет страдает от ожирения.

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