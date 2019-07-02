Реклама против ожирения вызвала у зрителей чувство тошноты

Британская благотворительная организация по исследованию рака Cancer Research нарвалась на критику со стороны пользователей после того, как выпустила рекламу, в которой сравнила ожирение с курением. Об этом пишет Huffington Post.

Рекламные баннеры оформлены в стиле сигаретных пачек, однако вместо названия табака на них написано «Ожирение». Внизу более мелким шрифтом говорится о том, что ожирение, так же как и курение, увеличивает риск развития рака у миллионов взрослых людей.

Многим пользователям Twitter не понравилась аналогия, которую провели создатели рекламы. По их мнению, курить можно бросить за один день, а на похудение люди тратят намного больше усилий, которые Cancer Research обесценила своим сравнением.

«У меня это вызывает тошноту и сильное желание начать есть очень мало. Мне страшно за полных людей, которые это увидят. Как бы они не прыгнули сразу под поезд», — описал свою реакцию на рекламу один из юзеров. «Это абсурд! Стыдить кого-то — не значит помочь ему», — отметил другой. Некоторые даже заявили, что перестанут жертвовать деньги в организацию.

В ответ на критику Cancer Research оправдалась тем, что пыталась донести до людей мысль о том, что ожирение вызывает рак, и не хотела проводить параллель между едой и табаком.

В июне зрителей возмутила неожиданная концовка трогательной рекламы, в которой был показан жизненный путь мальчика с его рождения до взрослого возраста.

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