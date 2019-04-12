Призыв брить волосы на руках в рекламе разозлил женщин

Производитель станков для бритья Gillette показал в рекламной кампании, как женщина бреет руки, и навлек гнев зрительниц. Об этом сообщает Daily Mail.

На видео несколько героинь удаляют волосы с разных частей тела перед отдыхом на пляже. В середине ролика одна из них — татуированная девушка — прогуливается под пальмами, а затем заходит в ванную и проводит станком Gillette Venus по предплечью. «Моя кожа. Мой путь», — гласит слоган кампании.

Пользователи соцсетей посчитали рекламу оскорбительной и решили, что она может развить паранойю у молодых девушек по поводу «волосатых» рук.

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«Только что видела ролик Gillette Venus, где женщина бреет руки. Мы сыты по горло бритьем ног, можете, наконец, оставить нас в покое?» — возмутилась одна из них в Twitter. «Будучи подростком, я комплексовала из-за волосатых рук, потому что не знала, допустимо это или нет. Эта реклама заставила меня вспомнить унижение. Как депрессивно», — поделилась другая. «Какой дикий абсурд. Как будто бы женщинам нужно давление общества. Вот оно, от Venus», — негодовала еще одна зрительница.

Компания Gillette на критику пока не ответила.

В апреле бренд мужских средств по уходу за собой Manscape провел опрос и выяснил, как мужчины относятся к волосам на женском теле. В опросе приняли участие тысяча мужчин. 63 процента из них признались, что предпочитают «естественность» или «чуть-чуть, но не слишком много» волос.

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