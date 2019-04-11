Раскрыто мнение мужчин о волосах на женском теле

Бренд мужских средств по уходу за собой Manscape провел опрос и выяснил, как мужчины относятся к волосам на женском теле. Результаты исследования публикует The Sun.

В опросе приняли участие тысяча мужчин. 63 процента из них признались, что предпочитают «естественность» или «чуть-чуть, но не слишком много» волос.

Резко негативно к небритому телу относятся 20 процентов респондентов. «Мне отвратительна сама мысль о волосах на любой части женского тела», — заявили некоторые из них.

Затем участников эксперимента спросили, сбривают ли они «нежелательные» волосы на собственном теле. Четверть из них ответили, что предпочитают не бриться, а вторая четверть — что немного подстригают волосы. Только 10 процентов мужчин объявили, что полностью удаляют волосы.

Материалы по теме Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы

«Несмотря на то что мужчины все еще отстают от женщин в этих вопросах, все больше и больше из них начинают пользоваться восковыми полосками или кремами для удаления волос, заботясь о своем теле», — рассказал глава департамента развития в компании Manscape Стивен Додд.

В апреле студентка из Валенсии рассказала, как ее осыпали сексистскими оскорблениями после того, как она показала небритые ноги в соцсетях. По словам 24-летней Аны Калатаюд Перес-Манглано, в ее отказе от бритья нет никаких феминистических или политических подтекстов: ей «просто стало лень».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!