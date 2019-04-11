Раскрыто мнение мужчин о волосах на женском теле

Бренд мужских средств по уходу за собой Manscape провел опрос и выяснил, как мужчины относятся к волосам на женском теле. Результаты исследования публикует The Sun.
В опросе приняли участие тысяча мужчин. 63 процента из них признались, что предпочитают «естественность» или «чуть-чуть, но не слишком много» волос.
Резко негативно к небритому телу относятся 20 процентов респондентов. «Мне отвратительна сама мысль о волосах на любой части женского тела», — заявили некоторые из них.
Затем участников эксперимента спросили, сбривают ли они «нежелательные» волосы на собственном теле. Четверть из них ответили, что предпочитают не бриться, а вторая четверть — что немного подстригают волосы. Только 10 процентов мужчин объявили, что полностью удаляют волосы.
«Несмотря на то что мужчины все еще отстают от женщин в этих вопросах, все больше и больше из них начинают пользоваться восковыми полосками или кремами для удаления волос, заботясь о своем теле», — рассказал глава департамента развития в компании Manscape Стивен Додд.
В апреле студентка из Валенсии рассказала, как ее осыпали сексистскими оскорблениями после того, как она показала небритые ноги в соцсетях. По словам 24-летней Аны Калатаюд Перес-Манглано, в ее отказе от бритья нет никаких феминистических или политических подтекстов: ей «просто стало лень».