Трогательная реклама возмутила зрителей неожиданной концовкой

В сети стала вирусной реклама сети ресторанов Subway, которая вызвала у пользователей вопросы, а некоторых даже разозлила. Реклама была показана в 2016 году в Бразилии, однако в настоящий момент она стала популярна в соцсетях после того, как ее опубликовал в Twitter юзер Райан Симмонс.

В начале ролика мать рожает ребенка дома. Затем зритель видит его первый день рождения, первые шаги, первую драку. Ребенок вырастает и впервые бреется, впервые влюбляется, ссорится с родителями, а потом съезжает от них. В конце уже взрослый парень подходит к прилавку Subway и собирается выбрать сэндвич. «Каждый день жизнь задает вам один и тот же вопрос. Что вы сегодня попробуете?» — говорит закадровый голос.

Многие пользователи посчитали, что такая концовка не подходит для трогательного видеоряда в начале. «Я так зол! Кульминация всей его жизни — стоять перед кассой Subway?» — возмущался один из юзеров. «Я ел сэндвич из Subway, когда смотрел это, а теперь больше никогда в жизни не притронусь к нему», — писал другой.

Зрительница с ником LinaBo сравнила ролик с известным сериалом. «Это реклама в стиле "Игры престолов": длинная, продуманная, эмоциональная, с красивой музыкой, и такое разочарование в конце», — заключила она.

В конце мая 2019 года зрителей довела до слез реклама Gillette. Ее героем стал учащийся бриться трансгендер.

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