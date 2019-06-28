Интернет и СМИ
 
Последние новости
Переговоры Путина и Трампа закончились
Суд поставил точку в вопросе гражданства Саакашвили
Мигрант поймал выпавшего из окна ребенка
Машины в Москве «поплыли» из-за дождя 
Второй арестованный в Москве отравитель притворялся полицейским
Китай назвал главную угрозу для мировой экономики
Члены «Машины времени» раскрыли отношение к политическим заявлениям Макаревича
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
Трамп погрозил Путину пальцем
Новости партнеров

Трогательная реклама возмутила зрителей неожиданной концовкой

Перейти в «Мою Ленту»

В сети стала вирусной реклама сети ресторанов Subway, которая вызвала у пользователей вопросы, а некоторых даже разозлила. Реклама была показана в 2016 году в Бразилии, однако в настоящий момент она стала популярна в соцсетях после того, как ее опубликовал в Twitter юзер Райан Симмонс.

В начале ролика мать рожает ребенка дома. Затем зритель видит его первый день рождения, первые шаги, первую драку. Ребенок вырастает и впервые бреется, впервые влюбляется, ссорится с родителями, а потом съезжает от них. В конце уже взрослый парень подходит к прилавку Subway и собирается выбрать сэндвич. «Каждый день жизнь задает вам один и тот же вопрос. Что вы сегодня попробуете?» — говорит закадровый голос.

Многие пользователи посчитали, что такая концовка не подходит для трогательного видеоряда в начале. «Я так зол! Кульминация всей его жизни — стоять перед кассой Subway?» — возмущался один из юзеров. «Я ел сэндвич из Subway, когда смотрел это, а теперь больше никогда в жизни не притронусь к нему», — писал другой.

Зрительница с ником LinaBo сравнила ролик с известным сериалом. «Это реклама в стиле "Игры престолов": длинная, продуманная, эмоциональная, с красивой музыкой, и такое разочарование в конце», — заключила она.

В конце мая 2019 года зрителей довела до слез реклама Gillette. Ее героем стал учащийся бриться трансгендер.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Женщины показали волосы в зоне бикини в рекламе бритв и смутили зрителей
Рекламу единой карты петербуржца раскритиковали за сексизм
Покупателей поразили изъяны на бедрах модели в рекламе российского бренда
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:07Сегодня

«Позор вам всем, слабые людишки»

Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
21:4727 июня

Стало известно о взломе «Яндекса» шпионами

03:37Сегодня

Путин пошутил над британским журналистом

19:1627 июня

Слова Билла Гейтса помогли мошенникам обогатиться

Интернет и СМИ00:0320 июня

«Противно смотреть на вас»

Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
08:06Сегодня

Мужчина пожелал скрыть скорую смерть от жены и не нашел понимания в сети

22:2827 июня

Евкуров ушел из соцсетей

14:5927 июня

Блогерша назвала мужчин отбросами и лишилась источника дохода

Интернет и СМИ00:0224 июня

«Почему этим недоактерам все еще верят?»

«Битва экстрасенсов» вышла из-под контроля. Теперь в шоу колдуют сами зрители
06:09Сегодня

Блогерша с кулаками набросилась на курьера и стала изгоем

17:5427 июня

Невеста решила заработать на подругах при подготовке свадьбы и осталась ни с чем

13:5927 июня

На певицу ополчились из-за перевоплощения в мусульманку

Россия
«Сажал на колени и трогал. Я тогда не думала, что это плохо»
Эти кавказские девушки пережили изнасилования. Но никому не могут об этом сказать
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»
Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
Пассажирский самолет загорелся при посадке в Бурятии
Погибли два члена экипажа, десятки пассажиров ранены
Россиянин случайно разбил купленные им бутылки со спиртным и отомстил магазину
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
Путин пожелал здоровья представителям секс-меньшинств
Главную федеральную трассу в Иркутской области перекрыли из-за паводка
Все материалы
Мир
«Мы не против кого‑то, а за себя»
Война в Сирии, предатель Скрипаль и поиск преемника: главное из интервью Путина FT
Путин встретился с Трампом
Россия вернулась в ПАСЕ
Украина и Грузия попытались ей помешать, но потерпели неудачу
Российских военных обвинили в сбоях GPS в аэропорту Тель-Авива
Переговоры Путина и Трампа закончились
Мэр Нью-Йорка случайно процитировал Че Гевару перед бастующими рабочими
Трамп погрозил Путину пальцем
Все материалы
Бывший СССР
Хлопнули дверью
Украина рассорилась с Европой из-за России. Кому в Киеве это выгодно?
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Молдавия обвинила Порошенко в контрабанде
Зеленского обвинили в государственной измене
Сенат США решил выделить Украине 300 миллионов долларов
Климкин обнародовал ноты России и Украины
Все материалы
Экономика
На здоровье
Эти компании зарабатывают миллиарды на смертельных болезнях. Но их обогащению пришел конец
Лицом к человеку
Предприниматели из Хабаровска об эффективности семейного дела
Честный подкуп
Эти компании тратят миллионы на политиков. Все ради того, чтобы заработать миллиарды
По жалобе «дочки» «Роснефти» возбуждено дело о «грязной» нефти
Россия и Китай отказались от расчетов в долларах
Стал известен реальный рост цен на бензин
Путин призвал страны БРИКС активнее рассчитываться в нацвалютах
Все материалы
Силовые структуры
«Я тебе колено прострелю, если будешь ругаться»
Курсанты ФСИН решили убить однокурсницу. На нее напали ради денег и подпольного бизнеса
«Признавайся, а то отдадим насильникам»
Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
Защита Арашуковых объяснила пропажу газа на миллиарды рублей
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
Российские тюремщики получили дело за покровительство криминальному авторитету
Все материалы
Наука и техника
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Названа смертельная опасность оздоровляющих добавок
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Впервые выращен недоразвитый активный мозг человека
Зафиксирована необъяснимая активность в Йеллоустоне
Все материалы
Спорт
«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»
В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
Стало известно о будущем Уральского Халка после ухода из UFC
Российская фигуристка рассказала о «шквале негатива» из-за ошибки Загитовой
Российский хоккеист повторил трюк Кучерова и забросил шайбу без броска
Клуб Черышева решил его судьбу
Российского олимпийского чемпиона признали нарушителем антидопинговых правил
Усманов дал сотни миллионов рублей российскому клубу
Все материалы
Культура
«Любое творчество недалеко от саморазрушения»
Лидер The Retuses о Есенине, страхах и депрессии
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
Виктор Цой«Пьем-гуляем, музыку слушаем, комсомольцы… »
Как накрывали квартирники в СССР и сколько Цой получал за подпольные концерты
Члены «Машины времени» раскрыли отношение к политическим заявлениям Макаревича
Представитель Алибасова опроверг свои слова о «спектакле» с отравлением
Лейбл Тимати Black Star обвинили в краже снимка российского фотографа
Макаревич вспомнил о лечении алкоголем после концерта в Чернобыле
Все материалы
Интернет и СМИ
«Позор вам всем, слабые людишки»
Известный блогер назвался антихристом и покончил с собой. Его свел с ума YouTube
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Улицы — наши»
Эти фотографы видят вокруг невероятное, пока другие проходят мимо
Путин пошутил над британским журналистом
Мужчина пожелал скрыть скорую смерть от жены и не нашел понимания в сети
Евкуров ушел из соцсетей
Блогерша с кулаками набросилась на курьера и стала изгоем
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Дочь Трампа укуталась в пальто в 30-градусную жару
Определен идеальный наряд для работы в жару
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
Эмили Ратаковски вернула в моду популярный тренд из 1980-х
Все материалы
Путешествия
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Грузия вознамерилась сохранить поток российских туристов в страну
Засорившиеся туалеты самолета вынудили туристов ночевать на полу в аэропорту
Туристов предупредили об опасности поездок в Европу
Ребенок искупался на отдыхе и подхватил смертельно опасную инфекцию
Все материалы
Из жизни
Просто космос
Британский фотограф влюбился в советских псов-космонавтов. Он разыскивает их по всему миру
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Совет продавца принес женщине миллион долларов
Мужчина прыгнул с тарзанкой и лишился руки
Женщина завела себе в ухе ящерицу и пожаловалась на боль
Россиянка умерла после змеиного укуса на кладбище
Все материалы
Тест обновленной Mazda CX-9
Морожная швежесть: тестируем в Заполярье самую большую Мазду
Лучшее автомобильное видео июня
Шварценеггер с усами, дрифт на переднем приводе и Гарольд, скрывающий боль: самые интересные ролики
Тест Mercedes-Benz GLS
Мы поездили на новом GLS и утверждаем: BMW X7 придется непросто!
Всё об обновленном Audi Q7
Главный кроссовер Ингольштадта пытается обогнать ультрамодный Q8
«Калашников» сделал электрический «бэтмобиль»
Украина запретила автомобили российской сборки
Honda стала «самой американской» маркой
Все материалы
Дом
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
Риелторы рассказали о самых больших скидках на квартиры в Москве
В России наметился торговый провал
Месяц проживания в «Москве-сити» оценили в полтора миллиона рублей
В Москве поднялись цены на жилье
Все материалы