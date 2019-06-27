Женщины показали волосы в зоне бикини в рекламе бритв и смутили зрителей

Американский бренд-производитель станков для бриться Billie выпустил рекламную кампанию с небритыми женщинами и смутил пользователей соцсетей. Ее разместили в Instagram-аккаунте компании.
В ролике, действие которого разворачивается на пляже, приняли участие шесть девушек в купальниках. У некоторых из них — небритые зоны бикини, которые операторы демонстрируют крупным планом. «Подождите, откуда такое давление на тему подготовки к лету? Журналы призывают нас отказаться от вредной пищи в феврале, следовать 12-ступенчатым тренировкам, чтобы добиться идеального тела, а также сбрить все до последней волосинки перед тем, как натянуть купальник», — возмутились администраторы аккаунта и поощрили женщин отказаться от бриться и наслаждаться отдыхом.
Многие подписчики Billie не оценили бодипозитивную кампанию. «Мне это кажется отвратительным. Да, будь собой, но это все не для меня, и я покупаю вашу продукцию не для этого», — написала одна комментаторша под роликом. «Вы ведь знаете, почему мы должны быть готовы к лету. Потому что люди подлые и говорят друг другу мерзкие вещи», — отметила другая. «Вообще не понимаю, как вы можете такое поощрять», — недоумевала третья.
Однако другим понравилась идея компании. «Ого! Я никогда раньше не видела такого в медиа», — удивилась одна поклонница бренда. «Волосы в зоне бикини? У женщины? Что?! Спасибо, что вы одобряете это. Вы меняете мир», — ликовала другая.
В апреле другой производитель станков для бритья Gillette показал в кампании, как женщина бреет руки, и навлек гнев зрительниц. Пользователи соцсетей посчитали рекламу оскорбительной и решили, что она может развить паранойю у молодых девушек по поводу «волосатых» рук.