Ценности
 
Последние новости
Впервые раскрыты характеристики «Сармата»
Трамп понял мотивы Турции в вопросе с С-400
Депутат Госдумы объяснился за клич «Я — Рамзан Кадыров!» в ПАСЕ
Ford сообщил о масштабных увольнениях
Кокорин обратился к фанатам
В грузинских протестах нашли вину Греции
Медведчук ответил на обвинения Зеленского
Власти открестились от планов следить за расходами россиян
Найдены новые развитые технологии древних людей
Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замом
Новости партнеров

Женщины показали волосы в зоне бикини в рекламе бритв и смутили зрителей

Перейти в «Мою Ленту»

Американский бренд-производитель станков для бриться Billie выпустил рекламную кампанию с небритыми женщинами и смутил пользователей соцсетей. Ее разместили в Instagram-аккаунте компании.

В ролике, действие которого разворачивается на пляже, приняли участие шесть девушек в купальниках. У некоторых из них — небритые зоны бикини, которые операторы демонстрируют крупным планом. «Подождите, откуда такое давление на тему подготовки к лету? Журналы призывают нас отказаться от вредной пищи в феврале, следовать 12-ступенчатым тренировкам, чтобы добиться идеального тела, а также сбрить все до последней волосинки перед тем, как натянуть купальник», — возмутились администраторы аккаунта и поощрили женщин отказаться от бриться и наслаждаться отдыхом.

Многие подписчики Billie не оценили бодипозитивную кампанию. «Мне это кажется отвратительным. Да, будь собой, но это все не для меня, и я покупаю вашу продукцию не для этого», — написала одна комментаторша под роликом. «Вы ведь знаете, почему мы должны быть готовы к лету. Потому что люди подлые и говорят друг другу мерзкие вещи», — отметила другая. «Вообще не понимаю, как вы можете такое поощрять», — недоумевала третья.

Однако другим понравилась идея компании. «Ого! Я никогда раньше не видела такого в медиа», — удивилась одна поклонница бренда. «Волосы в зоне бикини? У женщины? Что?! Спасибо, что вы одобряете это. Вы меняете мир», — ликовала другая.

В апреле другой производитель станков для бритья Gillette показал в кампании, как женщина бреет руки, и навлек гнев зрительниц. Пользователи соцсетей посчитали рекламу оскорбительной и решили, что она может развить паранойю у молодых девушек по поводу «волосатых» рук.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Razor brand sparks furious debate after showing women with huge natural bushes in its advert
Небритые подмышки певицы на обложке журнала взволновали пользователей сети
Призыв брить волосы на руках в рекламе разозлил женщин
Ценности
Ценности00:0525 июня

«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»

Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
12:14Сегодня

Дочь Трампа укуталась в пальто в 30-градусную жару

20:1514 июня

Взрослым россиянам помогут найти профессию мечты

10:14Сегодня

На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона

Ценности00:0414 июня

Членовозы союзного значения

В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
05:1610 июня

Самая молодая миллиардерша отпраздновала порабощение женщин и пожалела

15:32Сегодня

Установлен бывший собственник унитаза в виде трона

05:01Сегодня

Женщины с пышными формами поборолись с низкой самооценкой съемкой в нижнем белье

ЦенностиПартнерский материал

Посягнули на святое

Можно ли спать два часа в день и высыпаться: эксперимент
09:40 4 июня

Назван лучший месяц для покупки кроссовок

13:52Сегодня

Раскрыт секрет разных туфель на ногах главной героини «Секса в большом городе»

19:2926 июня

Азербайджанец прогулялся у моря в часах за миллион фунтов и лишился их

Россия
«Сажал на колени и трогал. Я тогда не думала, что это плохо»
Эти кавказские девушки пережили изнасилования. Но никому не могут об этом сказать
«Шарлатаны обещают от всего исцелить»
Почему россияне не доверяют врачам и лечат себя сами
Пассажирский самолет загорелся при посадке в Бурятии
Погибли два члена экипажа, десятки пассажиров ранены
Шойгу высказался о назначении Евкурова своим замом
Набережную российского города облицевали пленкой вместо мрамора
Российских школьников заставили платить за переход в 11-й класс
Российский выпускник пришел на ЕГЭ с пистолетом
Все материалы
Мир
Россия вернулась в ПАСЕ
Украина и Грузия попытались ей помешать, но потерпели неудачу
Дом на колесах взлетел и врезался в паром в Канаде
Президент Туниса оказался на грани смерти
Иран растолковал Трампу его заблуждения
«Банды готовы воевать»
 
Американский удар
Иран снова навлек на себя гнев США. Начнется ли новая война?
США решили соблюдать ракетный договор
Все материалы
Бывший СССР
Хватит это терпеть
Молодежь бывших республик СССР протестует. Почему цензура и репрессии их больше не пугают?
Лагерь турок-месхетинцев«Соседку забили камнями и сожгли ее дом»
30 лет назад в Ферганской долине произошла резня. Так рухнул миф о дружбе народов в СССР
Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ
Украинцы под присмотром российских кораблей провели учения в Азовском море
Украинским партиям возместят из бюджета все затраты на агитацию
Делегация Украины рассказала о планах после приостановки участия в ПАСЕ
Медведчук договорился об освобождении пленных в обход Зеленского
Все материалы
Экономика
Честный подкуп
Эти компании тратят миллионы на политиков. Все ради того, чтобы заработать миллиарды
Летчик манипулировал обвинениями в адрес «Аэрофлота»
США и Китай прервут торговую войну
Корпорация МСП гарантировала кредит стартапу по выпуску «Имплантата ЭСО»
Российская таможня растратила миллиард на гоночные автосимуляторы и оркестр
США приготовились к введению санкций против «Северного потока-2»
Грузия отказалась спасать лари
Все материалы
Силовые структуры
Серийного отравителя газировкой поймали в Москве
Его жертвами стали 20 человек. Он травил и грабил людей под носом у полиции
«Признавайся, а то отдадим насильникам»
Аферисты забрали у россиян миллионы. Пока они на свободе, за них расплачиваются кассирши
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Возбуждено дело против основателя «Рольфа»
ФСБ пришла в «Рольф» из-за вывода «громадных сумм»
Убийца со шрамами на лице сбежал из российской колонии
Четверо российских полицейских под видом обыска украли янтаря на 14 миллионов
Все материалы
Наука и техника
Под ногами
В США нашли огромные запасы пресной воды. Это решит важнейшую проблему человечества
Авария «Протон-М» в июле 2013 года«Из того, что было»
Этот проект начали еще в СССР. Сегодня Россия запускает его на аварийном разгонном блоке
Возможно, криминал!
Японский детектив объявил войну гопникам и серийному убийце: обзор Judgment
Предсказано завоевание Млечного Пути людьми
Создано эффективное средство против рака
Открыт проход к предполагаемой Янтарной комнате
Обновление Xiaomi «уничтожило» смартфоны
Все материалы
Спорт
«Нейтрализовать противника, искалечить, если надо — убить»
В СССР каратистов ждали суд и лагеря. Но их покрывали офицеры КГБ
UFC расторг контракт с Уральским Халком
Кокорин обратился к фанатам
Названы условия содержания Мамаева в колонии
Устроивший антироссийскую акцию клуб продолжил терять футболистов
Бывший чемпион UFC подрался с охранником стриптиз-клуба
Артем Лобов (справа)Лоб в лоб
Русский Молот покарал врага Макгрегора. Голыми руками
Все материалы
Культура
Виктор Цой«Пьем-гуляем, музыку слушаем, комсомольцы… »
Как накрывали квартирники в СССР и сколько Цой получал за подпольные концерты
«Коммунисты почувствовали мою любовь к Ленину»
Как Павел Пепперштейн положил в мавзолей секс-куклу и ему за это ничего не было
«Кто же наши враги?»
Русская смерть глазами иностранцев: зачем смотреть фильм «Курск»
Лейбл Тимати Black Star обвинили в краже снимка российского фотографа
Алибасов снимется в «Брате-3»
Звезда «Ла-Ла Ленда» сломала плечо на концерте Spice Girls
Снуп Догг сравнил алкоголь и марихуану на примере пьющей легенды футбола
Все материалы
Интернет и СМИ
«Улицы — наши»
Эти фотографы видят вокруг невероятное, пока другие проходят мимо
«Противно смотреть на вас»
Блогеры раздают деньги бездомным и устраивают из этого шоу. Но делают им только хуже
«Убегал от слона, выбивал зубы крокодилам»
 
На певицу ополчились из-за перевоплощения в мусульманку
Создано раздевающее девушек на фотографии приложение
Названы способы повысить уверенность в себе
Пользователей Android атаковали через приложения
Все материалы
Ценности
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Членовозы союзного значения
В каких автомобилях катались и погибали чиновники в СССР
Рок наступает
Мужчины в платьях, женщины в трусах: чем удивила неделя моды в Милане
Дочь Трампа укуталась в пальто в 30-градусную жару
Женщины показали волосы в зоне бикини в рекламе бритв и смутили зрителей
На Урале обнаружили унитаз в виде королевского трона
Установлен бывший собственник унитаза в виде трона
Все материалы
Путешествия
Люди из гробов
Обратная сторона одного из самых дорогих городов мира
«Вы умрете другой смертью»
Модели с подиума и русские американцы: что россиянин нашел в ЮАР
Партнерский материал
Прекрасное недалеко
Вино, море, пещеры: куда поехать летом
Туристов предупредили об опасности поездок в Европу
Байкал решили избавить от туристов-дикарей
Россиянка обвинила выселенных из отеля украинцев в травле детей
Пассажирский самолет экстренно сел в Лондоне из-за сообщения о бомбе
Все материалы
Из жизни
Просто космос
Британский фотограф влюбился в советских псов-космонавтов. Он разыскивает их по всему миру
Партнерский материал
Лучшее время суток
Почему возникает бессонница и как с ней бороться
«Даже голубое небо и пальмы могут стать рутиной»
Рассказ россиянки о жизни на Бали
Врачи наложили мальчику гипс на здоровую руку
Три акулы напали на девушку и растерзали ее
Приползшему в храм гигантскому крокодилу стали поклоняться десятки людей
Ручная крыса убила хозяйку
Все материалы
Тест Mercedes-Benz GLS
Мы поездили на новом GLS и утверждаем: BMW X7 придется непросто!
Всё об обновленном Audi Q7
Главный кроссовер Ингольштадта пытается обогнать ультрамодный Q8
Видеотест Renault Arkana
Стоит ли вставать в очередь за самым доступным в России купе-кроссовером?
Старые японские машины, которые не назовешь «рисовозками»
Посмотрите на самые интересные машины фестиваля Japdays 2019
«Калашников» сделал электрический «бэтмобиль»
Украина запретила автомобили российской сборки
Honda стала «самой американской» маркой
Все материалы
Дом
Высокий сезон
В России вступают в силу новые правила продажи жилья. Подорожает все
«Разбивали несколько градусников сразу»
Ртуть, асбест и арматура из Чернобыля: как квартиры отравляют своих владельцев
«Не хочу вкладываться в кирпичи»
Россияне снимают квартиры, но не хотят их покупать. Что их останавливает?
Месяц проживания в «Москве-сити» оценили в полтора миллиона рублей
В России наметился торговый провал
Долги россиян по ЖКХ выросли на 120 миллиардов рублей
В Москве поднялись цены на жилье
Все материалы