Полураздетая блогерша в рекламе разозлила пользователей сети

Австралийская фуд-блогерша Карилл Банез (Karylle Banez) разгневала пользователей соцсетей откровенным нарядом, в котором она пришла в ресторан Fine and Fettle, расположенный в пригороде Аделаиды. Заведение опубликовало фото девушки в Facebook.

На снимке Банез сидит за уставленным едой столом, одетая в топ, похожий на бюстгальтер. Администрация ресторана договорилась с блогершей о партнерском посте в Instagram и продублировала его на странице заведения в Facebook.

Многие не оценили такой пиар-ход. «Да я ни за что не пойду есть в ресторан, который публикует подобные фотографии», — прокомментировал пост один из пользователей. «Я думал, у вас приличное заведение, а не джентльменский клуб», — возмутился другой.

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Fine and Fettle встал на сторону девушки, которой, по их мнению, устроили онлайн-травлю. «Наша еда всегда говорила и говорит сама за себя. Мы просто рекламируем себя и делимся впечатлениями Карилл от визита. Перед тем как оставлять комментарии, подумайте, пожалуйста, о том, что на фото реальный человек с реальными чувствами», — высказали свою позицию представители ресторана.

В июне прошлого года сообщалось, что британская фуд-блогер подверглась издевкам со стороны официантки после того, как попросила исключить из блюда несколько ингредиентов из-за диеты.

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