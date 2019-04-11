Модный бренд высмеяли за чересчур обтягивающую рубашку модели

Поклонники высмеяли модный бренд Father & Sons за рекламную кампанию, в которой снялись мужчины в чересчур обтягивающих рубашках. На это обратило внимание издание Metro.

Согласно информации, опубликованной на странице фирмы в Facebook, Father & Sons специализируется на приталенных моделях рубашек, джемперов, а также на зауженных брюках.

Внимание подписчиков привлек бодибилдер и модель с длинными волосами Шон Резаи (Shaun Rezaei): одежда слишком плотно стягивала его фигуру.

«Легенда гласит, что он застрял в этой позе, потому что не мог пошевелить ногами», — пошутил один из пользователей в комментариях к посту в соцсети.

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«Со мной случилось то же самое на выходных», — заявил другой и приложил фотографию с пивным животом, перетянутым застегнутыми пуговицами рубашки. «Не смог найти рубашку по размеру и решил одолжить ее у жены», — съязвил третий комментатор.

«Верхняя пуговица оторвется и снесет кому-нибудь голову, если он отважится пошевелить рукой», — добавил четвертый.

Рубашки Father & Sons доступны в нескольких вариантах расцветки и продаются по цене около 60 долларов.

В марте стилисты определили, сколько пуговиц должно быть расстегнуто на мужской рубашке согласно правилам этикета. Так, например, на неформальном мероприятии и в повседневной жизни рекомендуется оставлять расстегнутой одну верхнюю пуговицу на рубашке и одну нижнюю на пиджаке.

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