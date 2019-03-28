Модный бренд решил продавать джинсовые «трусы» по 340 долларов

Французский модный бренд Y/Project выпустил джинсовые «трусы», которые вызвали недоумение у покупателей. Их фотографию опубликовали в Instagram-аккаунте люксового ретейлера SSENSE.

Вещь представляет собой экстремально короткие шорты синего цвета с карманами по бокам и шлевками для ремня.

На сайте онлайн-магазина модель комбинирует джинсовые «трусы» с белой рубашкой и голубой джинсовкой оверсайз.

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Поклонники бренда не одобрили новинку. «Это самая ужасная вещь из всех, что я когда-либо видел», — писали они. Другие решили, что ношение подобных вещей может привести к инфекционным заболеваниям.

На сайте SSENSE стоимость джинсовых «трусов» составляет 340 долларов (около 22 тысяч рублей).

В мае 2018 года парижский бренд Y/Project выпустил женские джинсы, при ношении которых половина пуговиц должна быть расстегнута. Синие мешковатые джинсы с завышенной талией имеют дополнительный пояс и застегиваются только на одну верхнюю пуговицу.

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