Марка Y/Project создала превращающиеся в шорты джинсы-трансформеры

Марка Y/Project выпустила новую модель джинсов. Брюки-трансформеры можно превратить в очень короткие шорты, расстегнув пару пуговиц. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает The Metro.

Джинсы состоят из двух частей, которые крепятся друг к другу пуговицами в верхней части бедер. В онлайн-магазинах и бутиках бренда представлены только женские модели. Цена на джинсы — 425 долларов.

Фото: Y/Project

В середине марта пользователи сети начали активно обсуждать джинсы из новой коллекции Topshop со вставками из прозрачного пластика на коленях. Многие прозвали одежду «самыми уродливыми джинсами в мире».

Речь идет о модели под названием Clear Knee Mom Jeans, она продается по 95 долларов.