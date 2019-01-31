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Священнослужитель разозлился из-за трусов с лицом божества

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Лондонский дизайнер Сера Алджер (Sera Ulger) выпустила линейку одежды с изображением индийского божества Дурги и разозлила верующих. Об этом сообщает Evening Standard.

В коллекцию вошли купальники, леггинсы и куртки, которые, по словам модельера, навеяны ее личной практикой медитации и йоги и отображают «силу женственности».

Лидера Межконфессиональных отношений индийской национальной ассоциации в северной Неваде Раджу Зеда разозлил дизайн Алджер. «Богиня Дурга глубоко почитается в индуизме. Перед ней надо преклоняться в храмах или во время домашних молитв, а не печатать ее на ягодицах или между ног», — возмутился священнослужитель.

Зед призвал модельера прекратить выпуск коллекции и извиниться, поскольку «вера — это нечто неприкосновенное, и глумление над ней причиняет боль верующим».

Однако Сера Алджер не собирается останавливать производство. «Я хочу принести искренние извинения индийскому сообществу. Я не хотела оскорбить их своим творчеством. Мой бренд посвящен женской силе, и я вложила свои эмоции в этот принт, ведь богиня — это ее олицетворение», — прокомментировала она.

Ранее в январе кроссовки модели Air Max американского производителя спортивной одежды Nike оскорбили религиозные чувства мусульман. Активистка по имени Сайка Норин обратила внимание на то, что в логотипе, напечатанном на подошве кроссовок, якобы зашифровано имя Аллаха на арабском языке.

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