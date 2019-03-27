Названо оптимальное количество расстегнутых пуговиц на рубашке

Стилисты определили, сколько пуговиц должно быть расстегнуто на мужской рубашке согласно правилам этикета. Об этом сообщает GQ.

На неформальном мероприятии и в повседневной жизни рекомендуется оставлять расстегнутой одну верхнюю пуговицу на рубашке и одну нижнюю на пиджаке.

Две расстегнутые пуговицы на рубашке подойдут для дружеской встречи, вечерники или свидания. По мнению экспертов моды, для создания непринужденного стиля стоит также отдать предпочтение рубашкам ярких цветов, а от классической белой лучше отказаться.

Отмечается, что расстегивать больше двух пуговиц не стоит.

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Три расстегнутые пуговицы допустимы исключительно во время отдыха и до заката, четыре пуговицы — при выходе в свет недопустимы ни при каких обстоятельствах.

Однако если речь идет о рубашке из плотной ткани, надетой, например, поверх футболки, — она может оставаться полностью расстегнутой.

В июне 2018 года представители британского ретейлера люксовых украшений и часов Parkers Jewellers прокомментировали разницу между ношением часов на правой и левой руке. По их мнению, не существует конкретного правила, на какой руке следует носить часы: дело только в удобстве.

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