Кейт Миддлтон надела блузку задом наперед и вышла в свет

Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на публике в надетой задом наперед блузке. На это обратило внимание издание Daily Mail.

В таком виде она отправилась в детский центр Henry Fawcett Children's Centre в Лондоне. Речь идет о шелковой блузке пурпурного цвета итальянского модного дома Gucci, стоимость которой составляет 790 фунтов стерлингов (около 70 тысяч рублей).

Kate Middleton Looks Incredibly Chic in a Gucci Blouse and Jigsaw Pants 💜 Фото опубликовано @thestyleedituk

У моделей, демонстрирующих вещь на сайте бренда, пуговицы блузки всегда расположены сзади, однако Кейт Миддлтон застегнула их спереди. О том, что рубашка надета задом наперед, свидетельствует также неправильное положение манжет на ее рукавах.

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К блузке герцогиня подобрала широкие брюки британской марки Jigsaw и остроносые туфли с массивным квадратным каблуком.

В декабре 2018 года принц Уильям высмеял костюм своей супруги Кейт Миддлтон во время посещения британской авиабазы Акротири на Кипре. Тогда герцогиня Кембриджская появилась на публике в блейзере болотного цвета и черных брюках широкого кроя. «Моя жена замаскировалась под дерево», — съязвил принц Уильям во время фотосессии с военнослужащими.

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