Принц Уильям сравнил Кейт Миддлтон с деревом

Принц Уильям высмеял костюм Кейт Миддлтон во время посещения британской авиабазы Акротири на Кипре. Об этом сообщает Daily Mail.
36-летняя герцогиня Кембриджская появилась на публике в блейзере болотного цвета канадского бренда Smythe и брюках широкого кроя марки Jigsaw. Кейт Миддлтон дополнила наряд шелковым белым топом и оливково-зеленым клатчем L.K. Bennett.
«Моя жена замаскировалась под дерево», — съязвил принц Уильям во время фотосессии с военнослужащими.
В ноябре Кейт Миддлтон посетила Лестерский университет, где ее познакомили с проектом, продвигаемым бывшим владельцем футбольного клуба Вичаем Шриваддханапрабхой (Vichai Srivaddhanaprabha). Юный участник проекта Сай Готани (Sai Gotani) бросился к Кейт и поцеловал ее в щеку.
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