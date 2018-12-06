Принц Уильям сравнил Кейт Миддлтон с деревом

Принц Уильям высмеял костюм Кейт Миддлтон во время посещения британской авиабазы Акротири на Кипре. Об этом сообщает Daily Mail.

36-летняя герцогиня Кембриджская появилась на публике в блейзере болотного цвета канадского бренда Smythe и брюках широкого кроя марки Jigsaw. Кейт Миддлтон дополнила наряд шелковым белым топом и оливково-зеленым клатчем L.K. Bennett.

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«Моя жена замаскировалась под дерево», — съязвил принц Уильям во время фотосессии с военнослужащими.

В ноябре Кейт Миддлтон посетила Лестерский университет, где ее познакомили с проектом, продвигаемым бывшим владельцем футбольного клуба Вичаем Шриваддханапрабхой (Vichai Srivaddhanaprabha). Юный участник проекта Сай Готани (Sai Gotani) бросился к Кейт и поцеловал ее в щеку.

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