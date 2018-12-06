Фанаты высмеяли Кейт Миддлтон за старость

Поклонники жестоко высмеяли жену принца Гарри Кейт Миддлтон за старость. Об этом сообщает The Sun.

На появившихся в сети фотографиях с организованной в Кенсингтонском дворце рождественской вечеринки для семей сотрудников Королевских военно-воздушных сил (Royal Air Force) видно, что на лбу герцогини появились глубокие морщины.

Пользователи Twitter наводнили соцсеть оскорбительными постами в ее адрес.

«Кейт Ринклтон (Kate Wrinkleton — wrinkle — "морщина")», — обзывали одни.

«Она выглядит намного старше, чем есть на самом деле. Очень много морщин», — согласились другие.

«Ей как будто 55», — ужаснулись некоторые.

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Кроме того, восхищения не вызвал и наряд Миддлтон. «Наряд слишком скучный для нее и "старушечий"», — прокомментировала еще одна пользовательница длинную клетчатую юбку принцессы, изготовленную брендом Emilia Wickstead.

Ранее в декабре принц Уильям высмеял костюм Кейт Миддлтон во время посещения британской авиабазы Акротири на Кипре. «Моя жена замаскировалась под дерево», — съязвил принц Уильям во время фотосессии с военнослужащими.

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