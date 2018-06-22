Выбрана оптимальная для ношения часов рука

Представители британского ретейлера люксовых украшений и часов Parkers Jewellers прокомментировали разницу между ношением часов на правой и левой руке. Об этом сообщает Metro.

«Обычно люди предпочитают левое запястье. Большая часть населения — правши, а заводная головка, как правило, расположена с правой стороны корпуса. Настраивать часы удобнее правой рукой, поэтому их и носят на левой. Это справедливо, даже если человек левша», — объяснил специалист по винтажным часам Стефен Чарлз.

«Не существует конкретного правила, на какой руке следует носить часы. Дело только в удобстве. На некоторых электронных часах заводная головка заменена кнопкой, и разницы на каком запястье вы носите часы — нет», — добавил эксперт.

Материалы по теме Еще идут старинные часы «Недремлющие брегеты» в мировой литературе

В июне российский актер-юморист Евгений Петросян опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию в дорогих часах на левой руке. Золотые часы с усложнениями модели Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen стоят более 2,5 миллиона рублей. «Сегодня первый день лета! Но мы не теряем надежды на хорошую погоду!» — подбодрил юморист 43 тысячи своих подписчиков в описании к публикации.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!