Петросян в часах за 2,5 миллиона понадеялся на хорошую погоду

Российский актер-юморист Евгений Петросян опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию в дорогих часах.

Золотые часы с усложнениями модели Portugieser Perpetual Calendar швейцарской марки IWC Schaffhausen стоят более 2,5 миллиона рублей.

«Сегодня первый день лета! Но мы не теряем надежды на хорошую погоду!» — подбодрил юморист 43 тысячи своих подписчиков в описании к публикации.

Поклонники отреагировали на пост Петросяна с восторгом.

«Евгений Ваганович, какой Вы красивый и стильный! Вы всегда выглядите потрясающе! И жена Вам под стать! Елена Григорьевна — настоящая красавица! Я желаю вам огромного счастья, взаимопонимания, крепкого здоровья и успехов во всём! Я вас обоих очень люблю!!!» — писали они в комментариях.

«Вы замечательный и шутки у вас смешные. Спасибо вам за продление нашей жизни», — добавили другие.

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В апреле Евгений Петросян опубликовал в своем аккаунте в Instagram фотографию в черной кожаной куртке. «Весна пришла! Весне дорогу!» — написал артист под снимком в обтягивающей куртке-косухе. «Евгений Ваганович, да вы крутой перец! Какую курточку приодели! Классно, вам очень к лицу, вы реально помолодели и расцвели! Так держать, мы вас обожаем и любим, бесценная наша смешинка!» — написали ему в комментариях поклонники.

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