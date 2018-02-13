Евгений Петросян смутил поклонников кошачьей шляпой

Российский юморист и актер Евгений Петросян разместил в своем аккаунте в социальной сети Instagram свою фотографию в черной шляпе с деталью в виде кошачьих ушек.

A post shared by Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) on Feb 11, 2018 at 6:48am PST

Новый образ артиста вызвал большое удивление пользователей. Некоторые из них решили, что на голове Петросяна — рога. Так, пользовательница iakobuktatiana написала: «Вау, рожки маленькие да кто же их наставил??? Не зритель, точно». Аnnadudik748 похвалила «рожки», назвав их симпатичными.

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В ответ на замечания поклонников Петросян отметил, что на его шляпе — кошачьи ушки, которые были задумкой модельера: «Дизайнер этой шляпы — Карл Лагерфельд. Эта коллекция посвящена его любимой кошке Шупетт», — пояснил юморист.

В январе 2018 года Евгений Петросян примерил пальто-тренч из капсульной коллекции дизайнера Гоши Рубчинского и поделился съемкой со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Он поместил видео примерки в своем аккаунте в Instagram Stories. Примеряя тренч, юморист сказал: «Понимаешь, что творят на свете!». Подразумевалось, что классическая модель выглядит необычно благодаря асимметричному дизайну: ее полочки разного цвета (черного и песочного).

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