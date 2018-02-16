На концерт в Долгопрудном Петросян надел костюм-лепоту

Евгений Петросян, российский актер и юморист, разместил в своем аккаунте в Instagram свое фото с концерта в Долгопрудном.

Артист выбрал для выступления клетчатый жилет, темные брюки и красный галстук-бабочку с цветным принтом. Фото Петросяна в его аккаунте в Instagram вызвало одобрение пользователей, которые назвали его экстравагантный наряд «лепотой». Так, пользователь armennaira написал: «Какой костюм, шик, блеск, лепота», а van_zelenskiy_official признал, что «Евгений Ваганыч, как всегда, галантен».

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В феврале 2018 года Евгений Петросян разместил в своем аккаунте в социальной сети Instagram свою фотографию в черной шляпе с деталью в виде кошачьих ушек. Новый образ артиста вызвал большое удивление пользователей. Некоторые из них решили, что на голове Петросяна — рога. Так, пользовательница iakobuktatiana написала: «Вау, рожки маленькие да кто же их наставил??? Не зритель, точно». Аnnadudik748 похвалила «рожки», назвав их симпатичными.

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