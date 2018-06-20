Швейцарские часовщики сосчитают время до открытия Юношеской Олимпиады

За 120 дней до открытия Юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе официальный хронометрист игр Omega начала обратный отсчет времени до их открытия. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 20 июня.

Генеральный директор Omega Timing Ален Зобрист продемонстрировал часы обратного отсчета, дизайн которых навеян металлической скульптурой Floralis Generica, находящейся в Буэнос-Айресе, и колокола ручной работы для оповещения о начале последнего круга, отлитые мастерами швейцарского города Ла-Шо-де-Фон. Они по традиции используются в соревнованиях пр бегу как сигнал о начале финишного круга.

Фото: Omega 1 /3

На мероприятии присутствовали глава Кабинета министров правительства Буэнос-Айреса Фелип Мигель и член МОК, президент Олимпийского комитета Аргентины и председатель оргкомитета Юношеских Олимпийских игр 2018 года в Буэнос-Айресе Херардо Вертхейн. «Через 120 дней мир станет свидетелем великолепного спортивного праздника, который продемонстрирует силу молодежи и олимпийский дух. Мы очень благодарны компании Omega, давнему партнеру Олимпийских игр по всему миру и выдающемуся хронометристу», — сказал Херардо Вертхейн на церемонии.

Праздник продолжился продолжилась аргентинским танцем и выступлением коллектива барабанщиков Malevo.

Компания Omega выступает официальным хронометристом на всех юношеских Олимпийских играх, как летних, так и зимних, с 2010 года и снова будет выполнять эту роль в 2020 году, когда будут проводиться Зимние юношеские Олимпийские игры в Лозанне. На Олимпиаде 2020 года в Токио Omega станет официальным хронометристом в 29-й раз с 1932 года. Компании доверена эта функция до 2032 года, в котором она отметит свой 100-летний юбилей в качестве Официального хронометриста Олимпийских игр.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!



