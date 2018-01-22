Часы предложили заводить алым цветком

Швейцарская часовая компания Omega представила женскую коллекцию De Ville Trésor. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 22 января.

В нее вошли классические модели в корпусах диаметром 39 или 36 миллиметров из стали или розового золота Sedna соответственно с декорированным бриллиантами безелем. Часы оснащены механизмом калибра 4061.

Фото: Omega 1 /2

Заводная головка выполнена в виде цветка с логотипами Omega на лепестках и бриллиантом в центре, а задняя крышка из полированного металла может служить маленьким зеркальцем. На лакированном циферблате размещены римские цифры удлиненного начертания.

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Ранее сообщалось, что модель Omega с турбийоном установила рекорд цены на часы этой компании на аукционах. Классические часы 1947 года с часовой, минутной и малой секундной стрелкой, с серебристым циферблатом в стальном корпусе, оснащенные механизмом калибра Tourbillon 301, ушли с торгов Phillips Geneva Six аукционного дома Phillips в Женеве за 1,428 миллиона франков. Это в десять раз дороже эстимейта, который составлял 100-200 тысяч франков, и значительно превышает прежний рекорд аукционной цены Omega, установленный в 2007 году. Тогда модель Omega Constellation в платиновом корпусе была продана за 413,7 тысячи франков.

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