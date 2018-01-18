Пантеру превратили в песочные часы

Французский ювелирно-часовой дом Cartier представил на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве модель Révélation d'une panthère, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

Циферблат часов украшен деталью, имитирующей песочные часы в форме стилизованного силуэта морды пантеры, символа дома. При поворотах часов очень мелкие золотые шарики пересыпаются под стеклом, создавая изображение пантеры, которое затем «стирается» и возникает вновь.

Фото: Cartier 1 /2

Корпус модели, оснащенной механизмом калибра 430 MC, выполнен из золота и выложен по безелю бриллиантами классической огранки. Часы представлены в трех версиях: с красным, черным и зеленым циферблатом и ремешком из кожи аллигатора в тон.

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Ранее сообщается, что дом Cartier представил новые женские часы в своей линии Libre. Это четыре дневные и вечерние кварцевые модели в корпусах из белого золота — Baignoire Débordante, Baignoire Etoilée, Baignoire Infinie и Baignoire Interdite, а также механические часы в асимметричном корпусе из желтого золота Crash Radieuse.

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