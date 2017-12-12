Женщинам предложили овальные часы с бриллиантами

Французский ювелирно-часовой дом Cartier представил новые женские часы в своей линии Libre, сообщает Luxuo.

Это четыре дневные и вечерние кварцевые модели в корпусах из белого золота — Baignoire Débordante, Baignoire Etoilée, Baignoire Infinie и Baignoire Interdite, а также механические часы в асимметричном корпусе из желтого золота Crash Radieuse.

Вечерние ювелирные часы Baignoire Etoilée в овальном корпусе декорированы бриллиантами, эмалью, черной шпинелью и выпущены ограниченной серией из 15 экземпляров. Круглую модель Baignoire Infinie на широком сатиновом ремешке, созданную в 20 экземплярах, украшает белый и черный таитянский перламутр. Овальный корпус Baignoire Débordante, декорированный бриллиантами и черной шпинелью, своей формой напоминает стилизованную хризантему или астру с пышными лепестками.

Часы Baignoire Débordante Фото: Cartier 1 /4

Baignoire Interdite в овальном корпусе, выложенном бриллиантами по безелю, украшают крупные стилизованные римские цифры с черным ADLC-покрытием. Часы снабжены белым сатиновым ремешком. Наконец, модель Crash Radieuse в корпусе желтого золота, единственная в коллекции модель с механическим калибром — 8970 MC с ручным подзаводом — снабжена ремешком из кожи аллигатора и выпущена серией из 50 экземпляров.

Материалы по теме «Удивлять клиента — это очень важно» Стефан Бельмон уверен, что у механических часов есть будущее

Экспертам и публике модели будут представлены на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в январе 2018 года.

Ранее сообщалось, что ювелирно-часовой дом Van Cleef & Arpels представил новую модель Lady Arpels Planétarium. Это женская версия часов Midnight Planétarium, воспроизводящих на циферблате ход планет Солнечной системы. Она входит в линию The Poetry of Time. Официальная премьера новинки состоится на SIHH в январе 2018 года.