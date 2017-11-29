Часовщики объяснят женщинам устройство Солнечной системы

Ювелирно-часовой дом Van Cleef & Arpels представил новую модель Lady Arpels Planétarium. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы часового дома в среду, 29 ноября.

Новинка — женская версия часов Midnight Planétarium, воспроизводящих на циферблате ход планет Солнечной системы. Она входит в линию The Poetry of Time и будет показана публике на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в январе 2018 года.

Фото: Van Cleef & Arpels 1 /4

Автоматический механизм со специальным модулем Planétarium и 40-часовым запасом хода заключен в 38-миллиметровый корпус из белого золота с инкрустацией бриллиантами (ободок корпуса и заводная головка также декорированы бриллиантами). Циферблат, имитирующий звездное небо, выполнен из синего авантюрина, Солнце — из розового золота, комета — из родированного золота, Меркурий — из перламутра, Венера — из зеленой эмали, Земля — из бирюзы, Луна — из бриллианта. Каждая из моделей небесных тел движется со скоростью, соответствующей реальной: Меркурий преодолевает полный круг циферблата за 88 дней, Венера — за 224, а Земля — за 365. Инновационность модели в том, что модель Луны движется вокруг модели Земли и совершает полный оборот за 29,5 дня.

Часы дополнены ремешком из синей с блестками кожи аллигатора с инкрустированной бриллиантами золотой застежкой либо браслетом из белого золота, покрытым бриллиантами.

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Ранее сообщалось, что швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin анонсировала новинку Международного салона высокого часового искусства в Женеве — модель Traditionelle Complete Calendar Collection Excellence Platine. Часы оснащены автоматическим механизмом мануфактурного калибра 2460QCL с функциями полного календаря и указателя фаз Луны. Механизм заключен в 41-миллиметровый полированный корпус из платины, его ротор выполнен из золота. Запас хода — около 40 часов. Указатель лунных фаз требует корректировки только один раз в 122 года (в отличие от традиционного индикатора, который нужно корректировать каждые три года).