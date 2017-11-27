Созданы часы с циферблатом цвета фламинго

Швейцарская часовая мануфактура Patek Philippe выпустила новую ювелирную модель Calatrava Haute Joaillerie. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в понедельник, 27 ноября.

Часы с перламутровым циферблатом оттенка оперения фламинго с гравировкой в виде стилизованных перьев, инкрустированным 98 бриллиантами и 89 розовыми сапфирами, оснащены ультратонким автоматическим механизмом. Он заключен в 35,8-миллиметровый корпус из белого золота, с выложенным 149 бриллиантами и 182 розовыми сапфирами широким безелем и заводной коронкой, увенчанной розовым сапфиром-кабошоном. Стрелки часов также напоминают стилизованные перья. Запас хода модели — до 48 часов. Часы снабжены ремешком из крокодиловой кожи цвета фуксии, застежка которого украшена 65 бриллиантами и 82 розовыми сапфирами.

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Ранее сообщалось, что рэперы 21 Savage и Offset упомянули в своей композиции Ric Flair Drip несуществующие часы Patek Philippe — референс 5790. По предположениям часовых экспертов, речь в композиции могла идти о референсе 5970 — хронографе с вечным календарем. Он снят с производства Patek Philippe, однако его можно купить на аукционе по цене около 100 тысяч долларов.

Patek Philippe — швейцарская часовая мануфактура. Основана в 1839 году иммигрантами из Польши Антонием Патеком и Франциском Чапеком. Изначально называлась Patek, Czapek & Cie., современное название получила в 1932 году. Логотип марки — крест испанского ордена Калатравы.