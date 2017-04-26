Часы принца Брунея оценили в 7,7 миллиона долларов

Аукционный дом Sotheby's выставил на торги редкую модель часов Patek Philippe Calibre 89. Как сообщает Luxurylaunches, торги пройдут в середине мая в Женеве. Их стоимость оценивается в 7,7 миллиона долларов.

Часы с 33 усложнениями украшены 129 драгоценными камнями. На сегодняшний день существует только четыре экземпляра — в желтом, белом и розовом золоте и платине. Экземпляр был выпущен в 1989 году и принадлежал принцу Брунея Джефри Болкиаху. Calibre 89 — один из самых сложных из когда-либо созданных на мануфактуре.

В ноябре 2016 года на торгах аукционного дома Phillips в Женеве был поставлен новый рекорд цены для наручных часов. Хронограф в стальном корпусе с индикатором фаз Луны и вечным календарем Patek Philippe Ref. 1518 был продан за 11 миллионов швейцарских франков (более 730 миллионов рублей).

Patek Philippe — швейцарская часовая мануфактура. Основана в 1839 году эмигрантами из Польши Антонием Патеком и Франциском Чапеком. Изначально называлась Patek, Czapek & Cie., современное название получила в 1932 году. Логотип марки — крест испанского ордена Калатравы.