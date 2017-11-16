Часы-скелетон в платиновом корпусе с бриллиантами обойдутся в 530 тысяч долларов

Французский ювелирно-часовой дом Cartier выпустил новые часы с прозрачным циферблатом — Rotonde de Cartier Skeleton Mysterious Double Tourbillon в платиновом корпусе. Об этом сообщается на сайте производителя.

Новинка оснащена двойным турбийоном (впервые это усложнение внедрено домом в 2013 году) в положении «6 часов». За работой калибра 9465 MC, заключенного в 45-миллиметровый корпус из платины, легко наблюдать сквозь прозрачную заднюю крышку и скелетонизированный циферблат. Модель выпущена в 30 экземплярах по цене 216 тысяч долларов. Есть также версия с безелем, выложенным багетными бриллиантами (доступна по заказу и стоит 530 тысяч долларов).

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Ранее сообщалось, что Cartier анонсировал новинку Международного салона высокого часового искусства (SIHH) 2018 в Женеве — часы Rotonde de Cartier Mysterious Day & Night с индикацией дня и ночи. Часы в 40-миллиметровом корпусе из розового золота, с прозрачным циферблатом, характерным для линии Mysterious, оснащены механизмом разработанного домом калибра 9982 MC.