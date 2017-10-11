Cartier показал колье с 90-каратным рубеллитом

Французский ювелирно-часовой дом Cartier представил вторую часть своей высокой ювелирной коллекции Résonances de Cartier. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в среду, 11 октября.

В линию вошли около 60 изделий, в том числе колье-сотуар Retba с редким 91,15-каратным рубеллитом грушевидной огранки, рубеллитом весом 8,33 карата и бриллиантами и колье Murmure с каплевидным рубеллитом огранки бриолет весом 40,33 карата, черным лаком и бриллиантами. Первая часть коллекции Résonances de Cartier была показана во время Недели высокой моды летом 2017 года.

Фото: Cartier 1 /3

Французский ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. В настоящее время это второй или третий по продаваемости часовой бренд сегмента люкс, по численным показателям уступающий только Rolex. Часовые коллекции дом представляет на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве.

В 2017 году дом Cartier отметил 100-летие модели часов Tank выпуском новых часов в этой коллекции. Флагманские модели в линии Tank 2017 года — скелетонизированные Tank Américaine в платиновом либо золотом изогнутом прямоугольном корпусе Tank Cintrée.