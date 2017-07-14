Cartier представил «резонансную» коллекцию высокого ювелирного искусства

Французский ювелирно-часовой дом Cartier во время Недели высокой моды в Париже представил новую высокую ювелирную коллекцию Résonances de Cartier. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 июля.

В линию вошли украшения-трансформеры, браслеты, колье и кольца из золота и платины с бриллиантами (включая редкий черный бриллиант), изумрудом, лазуритом, жемчугом и рубинами. Центральный предмет коллекции — колье Hyperbole c колумбийским изумрудом-кабошоном весом 149,21 карата. Колье из платины Rhythnic (его часть можно носить отдельно как брошь) украшает более чем 10-каратный бриллиант ступенчатой огранки «щит». Браслет Eurythmie со стилизованной чешуей из розового золота декорирован бриллиантами и полудрагоценным минералом лазуритом, в центре кольца Clair Obscur — редкий черный бриллиант грушевидной огранки весом 2,73 карата. Колье Ecume (трансформирующееся в подвеску) украшают три желтых бриллианта-бриолета.

Колье-брошь Rhithmic Фото: пресс-служба Cartier 1 /6

Французский ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. В настоящее время это второй или третий по продаваемости часовой бренд сегмента люкс, по численным показателям уступающий только Rolex. Часовые коллекции дом представляет на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве.

В июле 2017 года французский дом представил новые украшения в коктейльной коллекции Cactus de Cartier.