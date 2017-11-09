Cartier показал новые прозрачные часы с одной стрелкой за 63 тысячи долларов

Французский ювелирно-часовой дом Cartier анонсировал новинку Международного салона высокого часового искусства SIHH-2018 в Женеве, сообщает Hodinkee.

Дом показал новые часы из коллекции Rotonde de Cartier — Rotonde de Cartier Mysterious Day & Night с индикацией дня и ночи. Часы в 40-миллиметровом корпусе из розового золота, с прозрачным циферблатом, характерным для линии Mysterious, оснащены механизмом разработанного домом калибра 9982 MC. Единственная синяя стрелка показывает минуты в нижней части циферблата, часы указывает стилизованное солнце в верхней части циферблата. Индикатор дня и ночи в виде стилизованной кометы расположен с тыльной стороны корпуса. Запас хода модели — до 48 часов.

Фото: Cartier

Часы предварительно оценены в 63 тысячи долларов, но после SIHH-2018, который пройдет в Женеве в январе будущего года, цена может измениться.

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В сентябре сообщалось, что к 100-летию модели-бестселлера Tank de Cartier ювелирно-часовой дом выпустил в этой коллекции новые модели, в том числе скелетонизированные Tank Américaine в платиновом либо золотом изогнутом прямоугольном корпусе Tank Cintrée.

Французский ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. В настоящее время это второй или третий по продаваемости часовой бренд сегмента люкс, по численным показателям уступающий только Rolex. Часовые коллекции дом представляет на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве.