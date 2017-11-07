Французы сшили сумки из теленка ягнячьей шерстью наружу

Французский модный дом Cartier выпустил новую версию сумок-бестселлеров C de Cartier в средней и mini-версии. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Сумки сшиты из кожи теленка серого цвета и декорированы натуральным мехом молодого ягненка. Сумки застегиваются на молнию и снабжены небольшими ручками и плечевым ремнем. Фурнитура и замочки покрыты палладием и отполированы.

Фото: Cartier 1 /2

Ювелирно-часовой дом Cartier основал ювелир Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. Он выпускает украшения, в том числе предметы высокого ювелирного искусства, часы (новые коллекции часов представляются на Салоне высокого часового искусства SIHH в Женеве), аксессуары и парфюмерию.

Весной 2017 года Cartier выпустил сумки C de Cartier оттенков драгоценных и цветных камней: фиолетового сапфира, лимонно-желтого магнезита, синего турмалина и зеленого берилла со съемными регулируемыми ремнями.