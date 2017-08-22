Cartier вырастил кактусы в центре Москвы

В честь пополнения ювелирной коллекции Cactus de Cartier у фирменного бутика дома в центре Москвы появилась флористическая инсталляция. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Конструкция состоит из двух элементов: композиции из двух «клумб», представляющих собой высокие колючки, в которые посажены настоящие кактусы, и двух скамеек, также состоящих из импровизированных «иголок». Ночью инсталляция подсвечивается.

Французский ювелирно-часовой дом Cartier основан Луи-Франсуа Картье в 1847 году в Париже. В настоящее время это второй или третий по продаваемости часовой бренд сегмента люкс, по численным показателям уступающий только Rolex. Часовые коллекции дом представляет на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве.

Первую часть коллекции Cactus de Cartier французский дом представил летом 2016 года. Новые модели появились в линейке в начале июля 2017 года. Новые «суккуленты» — кольца разной формы, браслеты, колье, подвески и серьги — выполнены из белого или розового золота и украшены цветами из бриллиантов и шпинели.

