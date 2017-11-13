Omega продала самые дорогие часы в своей истории

Модель Omega с турбийоном установила рекорд цены на часы этой компании на аукционах, сообщает Hodinkee.

Классические часы 1947 года с часовой, минутной и малой секундной стрелкой, с серебристым циферблатом в стальном корпусе, оснащенные механизмом калибра Tourbillon 301, ушли с торгов Phillips Geneva Six аукционного дома Phillips в Женеве за 1,428 миллиона франков. Это в десять раз дороже эстимейта, который составлял 100-200 тысяч франков, и значительно превышает прежний рекорд аукционной цены Omega, установленный в 2007 году. Тогда модель Omega Constellation в платиновом корпусе была продана за 413,7 тысячи франков.

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Ранее сообщалось, что хронограф Omega Speedmaster 1958 года в стальном неполированном корпусе, с оригинальным черным циферблатом со стрелками Broad Arrow, оснащенный механизмом калибра 321, был продан на аукционе Bukowskis в Стокгольме за 2 226 250 шведских крон (275 508 долларов). Это стало рекордом аукционной цены для моделей Speedmaster.