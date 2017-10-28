Часы Omega Speedmaster нашли на чердаке и продали за рекордную цену

Редкая версия часов Omega Speedmaster (артикул CK 2915-1) установила аукционный рекорд для марки Omega. Об этом сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 27 октября.

Хронограф 1958 года в стальном неполированном корпусе, с оригинальным черным циферблатом со стрелками Broad Arrow, тахиметрической шкалой на безеле, оснащенный механизмом калибра 321, был обнаружен сыном первого владельца в коробке на чердаке семейного дома. Он выставил их на аукцион Bukowskis в Стокгольме. Лот были продан за 2 226 250 шведских крон, что соответствует 275 508 долларам. Это рекордная сумма для часов Omega Speedmaster, когда-либо продававшихся с торгов.

Швейцарская часовая компания Omega основана Луи Брандтом в 1848 году в Ла-Шо-де-Фоне. В 1965-м часы Omega Speedmaster выбраны НАСА для программы «Аполлон», в 1969-м на руке американского астронавта Базза Олдрина побывали на Луне. Советский космонавт Алексей Леонов носил их на орбите во время стыковки кораблей «Союз» и «Аполлон» в 1975 году.

В октябре 2017 года компания Omega выпустила новые часы Speedmaster Orbis 38 мм, часть прибыли от продажи которых будет перечислена в фонд помощи слабовидящим детям.