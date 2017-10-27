Швейцарцы выпустили часы за 20 тысяч долларов в честь Октябрьской революции

Швейцарская часовая компания H. Moser & Cie. представила новую модель часов Venturer XL Stoletniy Krasniy, сообщает Monochrome.

Дизайн модели с темнеющим по краям красным циферблатом, надписью «Г. Мозеръ и Ко.» на циферблате, выполненной в типографической стилистике начала века, и ремешком-стропой защитного цвета, похожим на винтовочный ремень времен Первой мировой, вдохновлен столетием Октябрьской революции. По мнению создателей часов, это особым образом подчеркивает давнюю связь H. Moser & Cie. с Россией, где компания в дореволюционные годы имела местное подразделение и широкую дистрибьюторскую сеть (после революции все это было национализировано).

Модель в 43-миллиметровом стальном корпусе оснащена мануфактурным механизмом калибра HMC 327. Цена часов, выпущенных лимитированной серией из 17 экземпляров (число знаменует 1917 год), составит 19 900 франков (около 20 тысяч долларов).

В январе 2017 года H. Moser & Cie. представила часы Swiss Mad с механизмом калибра HMC 327 в корпусе, выполненном из сыра Мон-д'Ор в сочетании с композитным материалом, и ремешком из коровьей шкуры. Компания собиралась продать модель за 1 081 291 швейцарский франк (сумма отсылает к дате подписания Швейцарской федеративной хартии 1 августа 1291 года), а на вырученные средства создать фонд поддержки независимых швейцарских часовых мануфактур.