H. Moser & Cie показала часы в корпусе из сыра за миллион евро

Видео: H. Moser Watches / YouTube

Компания H. Moser & Cie показала часы Swiss Mad в корпусе, выполненном из сыра Мон-д'Ор в сочетании с композитным материалом. В ролике, где демонстрируется новинка, пародируется предвыборная кампания избранного президента США Дональда Трампа и реклама «стопроцентно швейцарских» товаров. Герой ролика уточняет, что часы не пахнут сыром.

Циферблат модели с механизмом калибра HMC 327 выполнен в технике fumé. Часы снабжены ремешком из коровьей шкуры. По сообщению компании, Swiss Mad в сырном корпусе будут проданы за 1 081 291 швейцарский франк (около 1 миллиона евро). Сумма отсылает к дате подписания Швейцарской федеративной хартии 1 августа 1291 года. На средства от продажи H. Moser & Cie собирается создать фонд поддержки независимых швейцарских часовых мануфактур.