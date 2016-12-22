Швейцарская мануфактура посвятила часы Дмитрию Менделееву

Швейцарская мануфактура Girard-Perregaux посвятила часы великому российскому химику Дмитрию Менделееву. Они вошли в коллекцию Place Girardet из 225 уникальных моделей, приуроченную к 225-летию часовой мануфактуры, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в четверг, 22 декабря.

На циферблате каждой из моделей коллекции выгравирован год (от 1791 до 2016), в который случилось событие или появился на свет человек, которому они посвящены. На циферблате новинки в положении «9 часов» размещена плашка с гравировкой «1834» — год рождения ученого Дмитрия Ивановича Менделеева, создателя периодической системы элементов, названной его именем. На циферблате также выгравирована надпись Dmitri Mendeleev Birth («Рождение Дмитрия Менделеева»).

Автоматический механизм часов с 54-часовым запасом хода заключен в 41-миллиметровый корпус из розового золота. В новом мануфактурном калибре Золотой Мост, визитная карточка Girard-Perregaux, впервые размещен над балансовым колесом Microvar. Детали механизма украшены гравировкой: узором «Женевские волны» на платине и мостах колесной передачи и солнечным узором по ротору автоматического завода.

Часы будут выставлены на продажу в московском бутике компании Mercury.

Мануфактура Girard-Perregaux основана в Швейцарии в 1791 году. Выпускает механические часы с усложнениями. В начале ноября компания анонсировала поступление в продажу часов из коллекции Place Girardet под номером 1957 — Launch of Sputnik, — выпущенных в честь запуска в СССР первого в мировой истории искусственного спутника Земли.