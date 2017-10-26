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Швейцарцы показали часы с порхающей колибри-автоматоном

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Швейцарская часовая мануфактура Jaquet Droz представила новую модель часов с минутным репетиром и автоматонами Tropical Bird Repeater. Об этом сообщается на сайте производителя.

Циферблат часов выполнен из перламутра. Птицы-автоматоны (колибри и павлин), а также изображение леопарда, водопада и джунглей, которые их окружают, декорированы в технике горячей эмали. По отзывам создателей, они стремились воспроизвести атмосферу и цветовую гамму полотен Гогена. При нажатии особой кнопки на корпусе часов автоматоны приходят в движение: колибри машет крылом, а павлин распускает хвост.

Часы оснащены мануфактурным механизмом калибра RMA89 с ручным подзаводом. Он заключен в 47-миллиметровый корпус из розового золота. Часы выпущены тиражом из 8 экземпляров.

Мануфактура Jaquet Droz основана часовщиком Пьером Жаке Дро в окрестностях швейцарского городка Ла Шо-де-Фон. В 1758 году он продемонстрировал свои часы в Испании, затем в Британии и Китае и приобрел международную известность. Начиная с XVIII столетия компания известна как создатель механизмов с усложнениями и движущихся фигур-автоматонов. В настоящее время входит в состав Swatch Group.

В октябре 2017 года компания представила новую версию женской модели Lady 8 Flower с автоматоном в виде раскрывающегося лотоса.

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