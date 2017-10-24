Часы Radiomir получили зеленый циферблат

Флорентийская мануфактура Officine Panerai представила три новые модели часов с зелеными циферблатами. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 24 октября.

Механизмы часов заключены в традиционные корпуса Radiomir, Radiomir 1940, Luminor 1950. Стрелки часов позолочены, бежевые часовые метки покрыты люминесцентным составом. Часы снабжены коричневыми ремешками ручной работы из натуральной кожи.

Компания Officine Panerai основана Джованни Панераи во Флоренции в 1860 году. В начале ХХ века бренд поставлял приборы ВМС Италии, для которых в 1916 году запатентовал светящийся состав Radiomir, наносившийся на приборные шкалы. Это название позже было присвоено линейке часов марки, запущенной в 1936 году и изначально предназначавшейся для военных коммандос-аквалангистов. В 2002 году была открыта собственная мануфактура компании в швейцарском Невшателе, где три года спустя выпустили первый оригинальный калибр бренда.

В июле 2017 года Officine Panerai обновила свою коллекцию-бестселлер Luminor, представив часы Luminor Marina 1950 3 Days Automatic с автоматическим механизмом калибра P.9010.