Officine Panerai снабдила часы Luminor Marina 1950 металлическим браслетом

Итальянская часовая мануфактура Officine Panerai обновила свою коллекцию-бестселлер Luminor. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 19 июня.

Часы Luminor Marina 1950 3 Days Automatic с автоматическим механизмом калибра P.9010 впервые предлагаются в версии с металлическим браслетом из матированной нержавеющей стали марки AISI 316, выполненном в едином стиле с корпусом модели диаметром 42 либо 44 миллиметра. Дизайн браслета навеян формой устройства защиты заводной головки. Браслет можно заменить на ремешок, благодаря запатентованной Officine Panerai системе крепления: достаточно нажать на кнопку на внутренней стороне крепления специальным инструментом, поставляемый в комплекте с часами.

Запас хода модели составляет 72 часа.

Компания Officine Panerai основана Джованни Панераи во Флоренции в 1860 году. В начале ХХ века бренд поставлял приборы ВМС Италии, для которых в 1916 году запатентовал светящийся состав Radiomir, наносившийся на приборные шкалы. Это название позже было присвоено линейке часов марки, запущенной в 1936 году и изначально предназначавшейся для военных коммандос-аквалангистов. В 2002 году была открыта собственная мануфактура компании в швейцарском Невшателе, где три года спустя выпустили первый оригинальный калибр бренда.

Летом 2017 года мануфактура представила очередную версию своего исторического хронографа Mare Nostrum — Mare Nostrum Acciaio 42 мм.

