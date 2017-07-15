Ulysse Nardin предложил модель для молодых покупателей

Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin представила новые часы Marine Torpilleur (в переводе с французского — «минный катер») в корпусе из белого золота, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 15 июля.

Модель с запасом хода 60 часов оснащена мануфактурным калибром с автоподзаводом UN-118 с кремниевым спуском и, по словам производителя, адресована молодой аудитории. Точность хода Marine Torpilleur подтверждена двумя сертификатами: COSC (Швейцарского официального института тестирования хронометров) и собственным сертификатом соответствия Ulysse Nardin. Корпус диаметром 42 миллиметра выполнен из белого золота, а белый циферблат выдержан в классическом стиле, как у исторических морских хронометров Ulysse Nardin.

Ulysse Nardin — швейцарская часовая мануфактура, основанная в 1846 году в городе Ле-Локль. Изначально она специализировалась на производстве морских хронометров, в настоящее время выпускает наручные механические часы для мужчин и женщин. В январе 2017 года мануфактура впервые представила свои часы на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве.