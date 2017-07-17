Officine Panerai представила новую версию редкого хронографа Mare Nostrum

Итальянская часовая мануфактура Officine Panerai представила очередную версию своего исторического хронографа Mare Nostrum — Mare Nostrum Acciaio 42 мм. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 июля.

Часы в 42-миллиметровом стальном корпусе с широким безелем с тахиметрической шкалой оснащены механизмом калибра OP XXXIII, созданного и персонализированного Panerai на основе ETA 2801-2 с модулем хронографа Dubois-Dépraz, и выпущены ограниченной серией из 1000 экземпляров. Запас хода модели — 42 часа.

Фото: Officine Panerai 1 /3

Прототип хронографа был разработан в 1943 году для вахтенных офицеров Королевских ВМС Италии, но не был запущен в производство. Первый перевыпуск хронографа состоялся в 1993 году, часы были презентованы на борту эскадренного миноносца «Луиджи Дуранд де ла Пенне», названного в честь адмирала Дуранд де ла Пенне, который в 1941 году участвовал в успешном рейде на порт Александрия в Египте. Миниатюрная модель этого эскадренного миноносца поставляется вместе с новыми часами Mare Nostrum Acciaio 42 мм в футляре из натурального дерева. Также к часам прилагаются отвертка для замены ремешка и сменный кожаный ремешок со вшитой пряжкой.

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Компания Officine Panerai основана Джованни Панераи во Флоренции в 1860 году. В начале ХХ века бренд поставлял приборы ВМС Италии, для которых в 1916 году запатентовал светящийся состав Radiomir, наносившийся на приборные шкалы. Это название позже было присвоено линейке часов марки, запущенной в 1936 году и изначально предназначавшейся для военных коммандос-аквалангистов. В 2002 году была открыта собственная мануфактура компании в швейцарском Невшателе, где три года спустя выпустили первый оригинальный калибр бренда.

Весной 2017 года было объявлено, что Officine Panerai в очередной раз стала спонсором международной серии регат Panerai Classic Yachts Challenge.