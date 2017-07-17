Ценности
 

Officine Panerai представила новую версию редкого хронографа Mare Nostrum

Перейти в «Мою Ленту»

Итальянская часовая мануфактура Officine Panerai представила очередную версию своего исторического хронографа Mare Nostrum — Mare Nostrum Acciaio 42 мм. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 17 июля.

Часы в 42-миллиметровом стальном корпусе с широким безелем с тахиметрической шкалой оснащены механизмом калибра OP XXXIII, созданного и персонализированного Panerai на основе ETA 2801-2 с модулем хронографа Dubois-Dépraz, и выпущены ограниченной серией из 1000 экземпляров. Запас хода модели — 42 часа.

Прототип хронографа был разработан в 1943 году для вахтенных офицеров Королевских ВМС Италии, но не был запущен в производство. Первый перевыпуск хронографа состоялся в 1993 году, часы были презентованы на борту эскадренного миноносца «Луиджи Дуранд де ла Пенне», названного в честь адмирала Дуранд де ла Пенне, который в 1941 году участвовал в успешном рейде на порт Александрия в Египте. Миниатюрная модель этого эскадренного миноносца поставляется вместе с новыми часами Mare Nostrum Acciaio 42 мм в футляре из натурального дерева. Также к часам прилагаются отвертка для замены ремешка и сменный кожаный ремешок со вшитой пряжкой.

Компания Officine Panerai основана Джованни Панераи во Флоренции в 1860 году. В начале ХХ века бренд поставлял приборы ВМС Италии, для которых в 1916 году запатентовал светящийся состав Radiomir, наносившийся на приборные шкалы. Это название позже было присвоено линейке часов марки, запущенной в 1936 году и изначально предназначавшейся для военных коммандос-аквалангистов. В 2002 году была открыта собственная мануфактура компании в швейцарском Невшателе, где три года спустя выпустили первый оригинальный калибр бренда.

Весной 2017 года было объявлено, что Officine Panerai в очередной раз стала спонсором международной серии регат Panerai Classic Yachts Challenge.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ulysse Nardin предложил модель для молодых покупателей
Tissot предложит москвичам часы размера XL
Officine Panerai стал спонсором международной серии регат
Последние новости
В Кремле обратили внимание на новости о свадьбе дочери «золотой судьи»
Ирландка показала реалистичную копию снимков Бейонсе с близнецами
Московская школьница помогла раскрыть убийство  
Лавров назвал представителей Белого дома бандитами с большой дороги
Книга раввина «Насильно крещенные» признана экстремистской в России
Одноногий серфер спас 13-летнюю школьницу от трехметровой акулы
В сети раскрыли позиции иранских С-300
Ценности
Ценности08:02Сегодня

По залету

Заполнится ли небо крылатыми автомобилями
13:08Сегодня

Audi изучит поведение миллениалов в автомобиле без водителя

13:40Сегодня

Российский бренд выпустил зонтики для любителей енотов

12:1015 июля

Ulysse Nardin предложил модель для молодых покупателей

Ценности07:5916 июля
Тодд Баррато

«Сейчас Россия — один из центров моды, в том числе мужской»

Любитель «классики с вывертом» Тодд Баррато о кожаных куртках и тайных карманах
11:40Сегодня

«Карл Маркс под кислотой» попал на футболки по 86 долларов

13:31Сегодня

Moschino и Sephora создали меховую маску для сна

15:0814 июля

KFC выпустила одежду с жареной курочкой

Ценности08:0411 июля
Mazda Savanna

Не завертелось

Что случилось с двигателем Ванкеля и куда он исчез с авторынка
11:2515 июля

Шотландский остров выставили на продажу за 5,6 миллиона долларов

15:5815 июля

Россияне потратили на люксовые автомобили более 23 миллиардов рублей

11:3915 июля

Итальянцы предложили аксессуары в форме седельной сумы

Россия
«Попробуйте отвар ольховых шишек»
Какими врачами пополнятся наши поликлиники этой осенью
Власти Подмосковья рассказали об отремонтированных по пожеланиям жителей дорогах
Кристина Фернандес де Киршнер и Владимир ПутинПо высшему разряду
Как Путин ухаживает за первыми леди и коллегами-женщинами
Александр — пианист, отшельник, таксист, бомж...«Они способны жить только в общине»
Почему так сложно вернуть бездомных в общество и надо ли к этому стремиться
В Кремле обратили внимание на новости о свадьбе дочери «золотой судьи»
Для мигрантов сняли обучающий фильм «В Москву на заработки»
В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина с детьми из «Сириуса»
Все материалы
Мир
Верховный арбитр
Первое лицо Ирана: его роль и проблема преемственности
Негры и погром
Невиданный бунт чернокожих граждан США в 1967 году
Федор Лукьянов: Больше не холодная война
Почему отношения с США будут очень плохими, но совсем другими
Убившего трех американцев иорданца приговорили к пожизненной каторге
Президентом Индии станет неприкасаемый
Страстный имам и его детка
В Индонезии проповедника шариата отдали под суд за принуждение к порносъемкам
Индийский слон в ближневосточной лавке
Зачем премьер-министр Моди ездил в Израиль
Все материалы
Бывший СССР
Игра на повышение
Что ждет Киргизию на выборах президента
Подозреваемый в убийстве российского туриста в Абхазии признал вину
В Киеве пожелали исчезновения России как государства
Депутат от «Блока Петра Порошенко» напал на школьника из-за публикаций в соцсети
В Узбекистане три человека погибли при попытке достать телефон из выгребной ямы
СМИ сообщили о разведывательном полете беспилотника США над Донбассом
Гройсман заявил о поддержке идеи «плана Маршалла» для Украины
Все материалы
Финансы
Порок на продажу
Как инвесторы вкладывают деньги в проституцию, наркотики и воздух
Государство заработало на любителях лотерей почти миллиард рублей
Акционеры «Югры» сообщили о готовности провести санацию за свой счет
ЕС одобрил торговые преференции Украине на три года
Сбербанк, «Открытие», ВТБ 24 выплатят возмещение вкладчикам «Югры»
Россия нарастила импорт на 27 процентов
«Выйти из этой террористической организации»
Нужно ли России покинуть ВТО
Все материалы
Бизнес
Разгромный учет
Получится ли у правительства навести порядок с оборотом спирта на рынке лекарств
Чистая работа
На терминале «Восточный Порт» уголь грузят без шума и пыли
Дорожное прикрытие
Как строят трассы в России и за рубежом
Полпред президента рассказал о новых сокращениях на «АвтоВАЗе»
Ретейлеры сочли идею запрета на продажу спиртного в выходные возвращением в СССР
В «Роснефти» заявили о попытках «Системы» «кинуть кредиторов»
АФК «Система» сообщила о наступлении технического дефолта
Все материалы
Силовые структуры
Подводный дефицит
Какие субмарины получит ВМФ России по новой госпрограмме вооружений
По ту сторону протеста
Как проходят несогласованные акции в Москве: версия бойцов Росгвардии
Заур Дадаев в Московском окружном военном судеВышло сроком
Почему главный фигурант дела об убийстве Немцова ушел от пожизненного
Вымогатели в Подмосковье напали на бизнесмена с гранатой и бойцовской собакой
В сети раскрыли позиции иранских С-300
Для обвиняемого в экстремизме журналиста Соколова запросили четыре года колонии
Башкирского полицейского уволили за сокрытое имущество на 200 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Опасные гады
Найден настоящий виновник старения и смерти
Железный человек
Почему первый киборг не хотел воевать на полях Первой мировой
И на дуде игрец
Как раскрыть потенциал паяльника, калькулятора и других приборов
Челябинский школьник создал Stalker GO
Представлены новые видео пролета над Плутоном и Хароном
Маск назвал главную угрозу человечеству
Спрогнозирован курс биткоина на начало 2018 года
Все материалы
Спорт
Роджер ФедерерКороль и пара русских
Победа над временем, успех россиян и другие итоги главного теннисного турнира
Британский юмор
Съеденный муравей, надоедливый фанат и другие смешные моменты Уимблдона-2017
Шарапова проиграла первый матч после травмы
Макгрегора нокаутировали в спарринг-бою по правилам бокса
Названа стоимость самого дешевого билета на матчи чемпионата мира-2018
Басков отметил победу «Ахмата» лезгинкой
Роналдиньо сфотографировался с Рамзаном Кадыровым
Все материалы
Культура
Живой и мертвые
Какими фильмами войдет в историю отец зомби-хоррора Джордж А. Ромеро
Кто умрет в новой «Игре престолов»?
Читатели «Ленты.ру» выбирают первую жертву седьмого сезона сериала
Авто-портрет
Машина как арт-объект желания
Книга раввина «Насильно крещенные» признана экстремистской в России
Украина озаботилась трейлером фильма «Крым» в белорусских кинотеатрах
Китайская цензура взялась за Винни-Пуха из-за сравнений с Си Цзиньпином
Умер лауреат премии «Оскар» Мартин Ландау
Все материалы
Интернет и СМИ
Одинокая корова мечтает познакомиться
Технологии спасают африканцев от нищеты и засухи
«России нужен спайс»
Русские звезды YouTube освоили рэп и продают хип-хоп-рекламу
Ничего себе поездочка
Как слияние Uber и «Яндекс.Такси» повлияет на пассажиров и водителей
Хвастающихся одеждой Supreme Киркорова и Рудковскую попросили «пояснить за шмот»
Аферисты атаковали пользователей iPhone с помощью спама про Рианну
Искусственный интеллект изуродовал тысячи снимков котов
Посетительница сайта знакомств угодила в тюрьму за шантаж любовников
Все материалы
Ценности
По залету
Заполнится ли небо крылатыми автомобилями
Тодд Баррато«Сейчас Россия — один из центров моды, в том числе мужской»
Любитель «классики с вывертом» Тодд Баррато о кожаных куртках и тайных карманах
Audi изучит поведение миллениалов в автомобиле без водителя
Российский бренд выпустил зонтики для любителей енотов
Ulysse Nardin предложил модель для молодых покупателей
«Карл Маркс под кислотой» попал на футболки по 86 долларов
KFC выпустила одежду с жареной курочкой
Все материалы
Путешествия
Виды Санкт-ГалленаПод сенью святого Галла
О памятнике Всемирного наследия ЮНЕСКО, почти не известном российским туристам
В гостях у гейши
Особенности сексуальной культуры в современной Японии
Пассажир EasyJet пожаловался на занимавшуюся сексом пару на борту
Россияне заплатили 2,6 миллиона рублей за оздоровительный тур в Азербайджан
Эвакуацию пассажиров из самолета в мексиканском аэропорту сняли на видео
В крымском аэропорту уточнили информацию о столкновении лайнера со стаей птиц
Самолет получил повреждения при столкновении со стаей птиц в Симферополе
Все материалы
Из жизни
Наши руки не для скуки
Что крутили вместо спиннера в разные времена
«У меня теперь есть все, о чем можно мечтать»
Как живется человеку, ставшему миллионером благодаря покупке биткоинов
Пост как улика
Антипример звезд: неверные супруги все чаще разоблачаются в соцсетях
Техасская собака научилась ездить верхом
Авиакомпания по ошибке отправила собаку рэпера ScHoolboy Q в другой город
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Американца посадили за обмен интимными фото с несовершеннолетней будущей женой
Все материалы
Новый «Аккорд»
5 фактов, которые вы должны знать о новом Honda Accord
Очень необычный электротранспорт
Электрические байки, самокаты и гольф-карты от автомобильных брендов
Понедельник, начавшийся в субботу
Как и почему смартфоны и автомобили стали ближе. И безопаснее
В СССР такого не было
Фотографии со второго этапа гонок классических автомобилей в Подмосковье
Универсал Lada Vesta поступит в продажу до зимы
Плавность хода новой Audi A8 проверили ведром с водой и сигарой
Внешность нового Renault Megane RS полностью раскрыли на патентных иллюстрациях
Все материалы
«Я ничего не делаю, и мне это нравится»
Откровения москвички, которая сдает жилье и принципиально не работает
Зарыться в песок
Купить квартиру на море теперь можно за миллион рублей и дешевле
Входят и выходят
Самые известные, необычные и дорогие бордели мира
Эксперты назвали минимальную стоимость ремонта квартиры в Москве
У вас упало
Что на самом деле происходит с ценами на квартиры в Москве
Американские студенты построили для бездомных жилье из мусора
Россиянам пообещали европейские ставки по ипотеке
Все материалы