Tissot предложит москвичам часы размера XL

Швейцарский производитель часов Tissot представит московским покупателям новые мужские хронографы Tissot Chrono XL в корпусах диаметром 45 миллиметров. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в субботу, 15 июля.

Корпусы часов выполнены из стали с PVD-покрытием или из матированной стали с темно-зеленым, синим либо черным циферблатом с крупными арабскими цифрами. В положении 3, 6, 9 и 12 часов на циферблате размещены крупные арабские цифры. Часы в корпусе из стали с PVD-покрытием снабжены кожаным ремешком в винтажном стиле, в корпусе из матированной стали — металлическим браслетом.

Фото: пресс-служба Tissot 1 /4

Tissot — швейцарская часовая компания, основанная в 1853 году в городе Ле Локль (кантон Юра, Швейцария). В разное время была и является официальным хронометристом и партнером спортивных ассоциаций MotoGPTM, FIM World Superbike, FIBA, AFL, RBS 6 Nations Rugby и чемпионатов мира по велоспорту, фехтованию и хоккею с шайбой. Компания входит в корпорацию Swatch Group. В марте 2017 года компания представила новые коллекции на выставке BaselWorld.