Jaquet Droz украсил часы раскрывающимся лотосом и бриллиантовым бриолетом

Швейцарская часовая мануфактура Jaquet Droz выпустила новую версию женской модели Lady 8 Flower с автоматоном в виде раскрывающегося лотоса. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 13 октября.

При нажатии на кнопку на корпусе часов в форме цифры «8» (один из китайских символов счастья) лепестки лотоса раздвигаются, открывая бриллиант огранки бриолет. Часы с автоматическим механизмом с ротором в виде веера выпущены в корпусе из белого либо розового золота ограниченной серией из 8 экземпляров. Безель часов выложен сапфирами, циферблат павирован бриллиантами. Запас хода модели — 38 часов.

Фото: Jaquet Droz 1 /6

Мануфактура Jaquet Droz основана часовщиком Пьером Жаке Дро в окрестностях швейцарского городка Ла Шо-де-Фон. В 1758 году он продемонстрировал свои часы в Испании, затем в Британии и Китае и приобрел международную известность. Начиная с XVIII столетия компания известна как создатель механизмов с усложнениями и движущихся фигур-автоматонов. В настоящее время входит в состав Swatch Group.

В сентябре 2017 года мануфактура Jaquet Droz представила первую модель в коллекции Grande Seconde с индикатором лунных фаз.