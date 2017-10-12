Omega выпустила часы в помощь слабовидящим детям

Швейцарская часовая компания Omega выпустила новые часы Speedmaster Orbis 38 мм, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 12 октября.

Модель Omega Speedmaster Orbis 38 мм оснащена коаксиальным часовым механизмом Omega 3330, который заключен в 38-миллиметровый корпус из нержавеющей стали с безелем с тахиметрической шкалой на синем алюминиевом кольце. На синем циферблате размещены светло-голубые овальные счетчики и вертикальное овальное окошко даты в положении «6 часов».

Фото: Omega 1 /2

Часть доходов от продажи часов Speedmaster Orbis 38 мм пойдет на нужды фонда Orbis International. На средства этого фонда врачи оказывают офтальмологическую помощь и делают операции слабовидящим детям из малообеспеченных семей более чем в 90 стран мира. На задней крышке корпуса новой модели часов Speedmaster Orbis 38 мм и на противовесе синей центральной секундной стрелки часов размещено изображение плюшевого мишки Тедди: такими игрушками для юных пациентов Omega снабжает фонд Orbis.

В кампании в поддержку новых часов снялся Пресли Гербер, сын многолетней посланницы бренда Omega супермодели Синди Кроуфорд.